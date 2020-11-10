Путин подписал указы о назначениях в правительстве

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о назначениях в правительстве страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

Так, вице-премьером, который будет курировать топливно-энергетический комплекс, назначен Александр Новак (ранее занимал пост главы Минэнерго). В свою очередь министром энергетики стал бывший генеральный директор компании "РусГидро" Николай Шульгинов. Александр Козлов, возглавляющий Минвостокразвития, назначен министром природных ресурсов и экологии. На должность министра строительства и ЖКХ назначен Ирек Файзуллин, который до этого занимал пост первого заместителя главы этого же министерства. Министром транспорта стал бывший генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" Виталий Савельев.

В соответствии с обновленной Конституцией кандидатуры членов правительства (за исключением министров силового блока) были согласованы с Госдумой России после их внесения в нижнюю палату премьер-министром.-0-