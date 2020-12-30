Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ, сообщает ТАСС.

Закон вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа попадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября.-0-

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