7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Ранее закон был единогласно одобрен Госдумой России и Советом Федерации.

В ноябре 2020 года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решение тем, что РФ якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД России заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент РФ внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последнее время в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, а процесс денонсации займет несколько недель.

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.-0-