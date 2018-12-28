Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

28 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и собраниях.

Согласно документу за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. российских рублей, или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица за совершение такого правонарушения будут наказываться штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. российских рублей, а юридические лица - штрафом от 250 тыс. до 500 тыс. российских рублей.

Рассмотрение дел по таким правонарушениям будет отнесено к компетенции судей, административные протоколы будут составлять сотрудники полиции.

Как пояснил ранее один из авторов инициативы, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение противоправного действия понимаются действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие. При этом действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме призывов совершить преступление. Законопроект направлен не против детей или родителей, а против тех, кто зазывает на заведомо незаконную акцию.

Парламентарий также отметил, что правоохранительные органы фиксируют резкий рост участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Он сообщил, что в 2017 году в ходе таких акций было задержано 475 подростка, в мае нынешнего года - 223.-0-