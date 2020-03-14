14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" опубликован на портале правовой информации. Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков. Однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теперь президент России должен направить запрос в Конституционный суд, который в течение семи дней даст заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного решения глава государства издаст указ о проведении общероссийского голосования, во время которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок.-0-