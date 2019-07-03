Путин подписал закон о приостановлении РФ действия ДРСМД

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

Как отмечается в законе, решение о возобновлении Москвой действия договора будет приниматься президентом. Закон вступает в силу со дня опубликования.

США с 2 февраля 2019 года приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принят Госдумой 18 июня и одобрен Советом федерации 26 июня.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены.-0-