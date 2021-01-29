Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Об этом со ссылкой на информацию на сайте Кремля сообщает ТАСС.

"Федеральным законом ратифицируется соглашение о продлении договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами", - говорится в документе.