Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет на представителей СМИ, освещающих публичные мероприятия, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Согласно закону, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ. Вид и описание отличительного знака будет устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

Кроме того, закон запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. Также предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС или терроризма.

В законе уточняется, что запреты для журналистов по аналогии с другими участниками массовых акций распространяются только на представителей СМИ, присутствующих на публичном мероприятии "с целью осуществления своей профессиональной деятельности".

Закон позволяет признавать публичным мероприятием так называемые прогулки оппозиции, а также поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. Для этого указанные акции должны быть объединены "единым замыслом и (или) общей организацией".-0-