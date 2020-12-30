Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 30 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:59 ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на бесшовные трубы из Украины до 18 октября 2021 года Экономика
11:52 Переходные положения техрегламента ЕАЭС о безопасности нефти будут действовать до 1 января 2023 года Экономика
11:50 На белорусско-латвийской границе большегрузы встречали Дед Мороз со Снегурочкой Регионы
11:45 "За особые заслуги" - омоновцы вручили Лукашенко черный берет Президент
11:41 Налоговики Гомельской области изъяли из теневого оборота химвещества более чем на Br500 тыс. Происшествия
11:38 Мокрый снег с дождем ожидаются в Беларуси 31 декабря Общество
11:35 Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах В мире
11:25 ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям Общество
11:13 Кухарев о задачах по трудоустройству: индивидуальный подход и максимальное содействие Регионы
11:07 В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом В мире
11:06 Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ В мире
11:05 Лукашенко: сидящие за рубежом "змагары" продолжают изобретать новые козни против нашего государства Президент
11:04 Лукашенко вручил награды правоохранителям и военным Президент
10:59 Президент: против Беларуси развязали информационную войну, устраиваются политические провокации Президент
10:56 Лукашенко: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну, и мы ее сохраним Президент
10:43 Лукашенко посещает сегодня минский отряд милиции особого назначения Президент
10:35 В Черикове нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ Происшествия
10:35 Великобритания первой зарегистрировала вакцину от коронавируса AstraZeneca В мире
10:34 Транспорт в светодиодных гирляндах и Дед Мороз за рулем - как Минсктранс подготовился к Новому году Регионы
10:32 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Рахмоном Президент
10:31 В Свислочском районе мужчина упал в колодец Происшествия
10:29 НАН передала Национальной библиотеке издание "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений" Культура
10:26 Энергетики за сутки восстановили электроснабжение в 900 населенных пунктах Беларуси Общество
10:25 Мужчина погиб при пожаре в Молодечненском районе Происшествия
10:24 Турчин вручил госнаграды и Благодарности Президента Регионы
10:15 В Лиде бетонным столбом перекрыли ж/д пути - возбуждено уголовное дело Происшествия
10:14 МНС подарило компьютерную технику и книги о налогах двум школам Бобруйского района Регионы
10:13 Механизм выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания логичен и объективно оправдан - Кунцевич Общество
10:11 Лавров: судьбу Беларуси должен решать народ, а не самозванцы и западные кураторы Политика
10:10 В Бобруйске под колеса автомобиля попал ребенок Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
30 декабря 2020, 11:35

Путин подписал закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах

Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет на представителей СМИ, освещающих публичные мероприятия, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Согласно закону, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ. Вид и описание отличительного знака будет устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

Кроме того, закон запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. Также предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС или терроризма.

В законе уточняется, что запреты для журналистов по аналогии с другими участниками массовых акций распространяются только на представителей СМИ, присутствующих на публичном мероприятии "с целью осуществления своей профессиональной деятельности".

Закон позволяет признавать публичным мероприятием так называемые прогулки оппозиции, а также поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. Для этого указанные акции должны быть объединены "единым замыслом и (или) общей организацией".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Путин Россия СМИ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом
Фото из архива Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ
Фото Reuters Великобритания первой зарегистрировала вакцину от коронавируса AstraZeneca
В этом доме в берлинском районе Нойкёльн режим самоизоляции был введен для сотен человек. Фото DW Пандемия коронавируса привела к росту дискриминации в Германии
Фото aljazeera.com Новое землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Хорватии
Фото из архива В Германии число смертей от коронавируса впервые превысило 1 тыс. за сутки
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну, и мы ее сохраним
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836
Механизм выдвижения делегатов Всебелорусского народного собрания логичен и объективно оправдан - Кунцевич
Инвестиции "бетонной" надежности. Почему сохранять накопления сейчас лучше в недвижимости
Топ-новости
Президент: против Беларуси развязали информационную войну, устраиваются политические провокации
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Рахмоном
Новые строительные нормы для складских зданий приняты в Беларуси
Лавров: судьбу Беларуси должен решать народ, а не самозванцы и западные кураторы
Кухарев о задачах по трудоустройству: индивидуальный подход и максимальное содействие
ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям
Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом
Последствия непогоды в Беларуси: 163 упавших дерева и 28 поврежденных авто
В Беларуси создается система отслеживания производимых, экспортируемых и импортируемых товаров
Турчин вручил госнаграды и Благодарности Президента
Вопрос о едином тарифе на газ для населения будет рассмотрен в течение 2021 года - Каранкевич
Пример лицемерия высшей пробы - МИД прокомментировал ситуацию вокруг санатория "Беларусь" в Литве
Хренин и Шойгу обсудили совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности СГ
Исаченко: Всебелорусское народное собрание - наивысшая форма демократии
Заслуженный врач Беларуси: любовь к своей профессии - залог успеха
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.