Путин подписал законы о верховенстве Конституции РФ над международными актами

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих на территории страны приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов, сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в ряд кодексов России, включая гражданский, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и Кодекс административного судопроизводства, а также в 115 российских законов.

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в законодательстве закрепляется, что исполнение решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров, как и применение правил таких договоров в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается.

При этом в законе "О международных договорах Российской Федерации" прописывается полномочие Конституционного суда РФ выносить заключение о возможности исполнения противоречащих Конституции решений межгосударственных органов, а также решений иностранных, международных судов, в том числе третейских, если они противоречат основам публичного правопорядка РФ.

По словам Андрея Клишаса, практика отказа от исполнения решений межгосударственных органов является актуальной и для зарубежных правопорядков. Обращение государств к подобным инструментам предварительного контроля выступает необходимым способом защиты собственной национальной конституционной идентичности.-0-