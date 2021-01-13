Путин поручил перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса

13 января, Минск /корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса, сообщает ТАСС.

"Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - сказал глава РФ на совещании с членами правительства России.

"Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - добавил Путин.

Также Владимир Путин отметил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире. "Вакцина российская - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, вообще самая лучшая в мире", - сказал Путин.

По его словам, никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. "Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых", - подчеркнул президент.

Путин поручил выяснить, как российская вакцина от коронавируса будет работать в условиях многочисленности штаммов.

На совещании с членами кабмина российский лидер обратил внимание на то, что в некоторых странах наблюдается всплеск заболеваемости ковидом, который, по его словам, непонятно с чем связан - то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина.

"Нам нужно точно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают, - заметил Путин. - Нам нужно понять, как российская вакцина будет действовать в условиях множественности штаммов".-0-