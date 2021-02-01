Путин поручил разработать концепцию обеспечения прав человека в Сети

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проработать проект концепции обеспечения прав человека в цифровом пространстве, сообщает ТАСС.

"Правительству РФ совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и проект дорожной карты по ее реализации, включающий в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан Российской Федерации и их обучению навыкам информационной безопасности и "цифровой гигиены", - говорится в документе.

Назначенные ответственными премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев должны отчитаться о проделанной работе до 1 августа.

Президент России также поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в РФ.-0-