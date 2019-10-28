Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство РФ о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Кремля.

"Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, - говорится в перечне поручений.

В действующем законодательстве предусмотрена лишь административная ответственность за пропаганду наркотиков, максимальная санкция в виде штрафа за такие деяния для россиян составляет до 5 тыс. российских рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства может составить до 5 тыс. рублей, однако предусмотрено и наказание в виде выдворения за пределы РФ или административный арест на срок до 15 суток.-0-