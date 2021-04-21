Путин посоветовал другим странам не переходить красную черту в отношении России

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва ведет себя сдержанно, несмотря на постоянные попытки ряда стран по поводу и без "цеплять Россию", однако это не следует воспринимать как слабость. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

"Я просто вынужден это сказать. У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и в своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

Недружественные акции в отношении Москвы не прекращаются, некоторые страны превратили это в "новый вид спорта", заявил Владимир Путин. Россия в этой связи ведет себя в высшей степени сдержанно, скромно и часто вообще не отвечает не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство.

По его словам, Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. "В том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время, мягко говоря, не складываются, - указал Владимир Путин. - Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен взорвать эти мосты, то они должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким".

Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать "уравнение безопасности". "Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе "уравнения безопасности", которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения", - сказал президент РФ.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия выступает за укрепление роли ООН и многое делает для урегулирования региональных конфликтов, например в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе. При этом отношения с большинством государств Азии, Африки, Латинской Америки, многими странами Европы выстраиваются на основе взаимного уважения. Расширяются контакты в рамках ШОС, БРИКС, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС.

Владимир Путин также заверил, что Россия всегда будет отстаивать и защищать духовно-нравственные ценности. Вместе с тем он отметил, что ряд школьных учебников по истории не содержит основных фактов по истории Великой Отечественной войны, что вызывает удивление.

"До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано - и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно", - сказал Владимир Путин.

По его словам, важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие.-0-