Путин потребовал от главы "Транснефти" скорректировать систему контроля качества нефти

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин потребовал от компании "Транснефть" корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах. Об этом он заявил на встрече с главой компании Николаем Токаревым, выслушав отчет об инциденте с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает ТАСС.

"Самоконтроля недостаточно. Значит, нужно менять эту систему. Сделайте обязательно и доложите председателю правительства (Дмитрию Медведеву)", - поручил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что произошедшее нанесло серьезный экономический и имиджевый ущерб России.

По словам Николая Токарева, "Транснефть" занимается решением вопроса. "Сейчас межведомственная группа, которая создана по поручению председателя правительства, как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов", - подчеркнул он. По словам Николая Токарева, "Транснефть" не снимает с себя ответственность за произошедшее.

Глава "Транснефти" сообщил, что причиной загрязнения стали действия частного предприятия в Самарской области, которое в нарушение всех технологических регламентов умышленно осуществило слив нефти, не прошедшей товарную подготовку. По его словам, "в данном случае это просто чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований".-0-