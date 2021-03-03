Путин потребовал реагировать на втягивание подростков в незаконные уличные акции

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин потребовал в соответствии с законом реагировать на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции, сообщает ТАСС.

"То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, - это, конечно, нарушение закона. В соответствии с законом на это нужно реагировать, обязательно", - отметил Владимир Путин, открывая ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России.

Президент РФ отметил возросшую эффективность профилактики правонарушений, в первую очередь в молодежной среде. По словам Владимира Путина, позитивные тенденции по этому направлению работы есть, но МВД необходимо и далее вместе с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

Также на заседании Президентом России была отмечена активная проработка мер по защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от угроз. "Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей, будет обеспечена", - сказал Владимир Путин.-0-