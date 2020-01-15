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15 января 2020, 13:20

Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию РФ

Фото ТАСС
Фото ТАСС

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию, касающихся политического устройства страны. С такой инициативой он выступил сегодня в ежегодном послании Федеральному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Одно из центральных предложений - доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. При этом Владимир Путин отметил, что президент будет обязан назначить предложенных кандидатов на должность. "То есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", - пояснил он. В настоящее время Президент лишь получает согласие Госдумы по кандидатуре премьер-министра, а затем уже сам назначает главу правительства, его заместителей и всех министров.

Одновременно Владимир Путин предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. По его мнению, такой подход сделает работу силовых структур и правоохранительных органов более прозрачной и подотчетной обществу.

В то же время, считает Владимир Путин, президент должен сохранить за собой право отстранять от должности премьер-министра и федеральных министров. "Россия должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться как право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, так и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров", - сказал он, добавив, что отстранять от данных должностей следует в случаях ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Владимир Путин предложил также внести поправки в Конституцию РФ, запрещающие иметь иностранное гражданство или вид на жительство лицам, которые занимают ключевые должности. "Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны, а именно главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства", - заявил Владимир Путин.

Инициировано изменить и требования к кандидатам на пост президента России. "Предлагаю закрепить для кандидатов в президенты требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", - подчеркнул Владимир Путин. В настоящее время Конституция РФ предусматривает, что президентом страны может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в ней не менее 10 лет.

Президент России Владимир Путин считает необходимым усилить роль губернаторов и Государственного совета страны и закрепить соответствующие положения в Конституции РФ. Кроме того, он предложил закрепить в Основном законе страны принципы единой системы власти, что, по его мнению, позволит решить проблему разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления.

Отдельная инициатива касается закрепления приоритета Конституции РФ в российском правовом пространстве. "Это означает, что требования международного законодательства и приговоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции", - сказал Владимир Путин.

В дополнение к политическим инициативам президент России предложил закрепить в Конституции нормы о превышении уровня минимального размера оплаты труда над прожиточным минимумом трудоспособного населения, а также о ежегодной индексации пенсий.

Владимир Путин отметил, что инициированные поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов. Тем не менее, он предложил провести всенародное голосование по всему пакету изменений. "Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации и только по его результатам принимать окончательное решение", - заявил Владимир Путин.-0-

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С такой инициативой выступил сегодня Президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию.

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