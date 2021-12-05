Путин призвал деполитизировать ситуацию с беженцами на границе Беларуси и ЕС

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и стран ЕС необходимо деполитизировать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и стран ЕС и следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц. "Необходимо деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать", - подчеркнул он.

Президент России отметил, что в Беларуси находятся около 5 тыс. мигрантов, а через Италию прошли 54 тыс. мигрантов в этом году. Владимир Путин также напомнил о миграционном споре и взаимных претензиях на эту тему между Францией и Великобританией.

Он заявил, что много беженцев погибли на границе Беларуси и Польши, отметив, что их там хоронят каждый день. "Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда, на это тоже нужно обращать внимание", - сказал Владимир Путин.

Он раскритиковал польские власти за применение против мигрантов водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов.

"Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, прежде всего в Ирак", - сказал Владимир Путин во время беседы с Франческо Роккой.

"Но нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами", - продолжил президент России. -0-