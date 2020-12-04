Путин призвал распространить морально-этические нормы на интернет

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морально-этические нормы должны распространяться на интернет в тех же объемах, в которых они распространяются и в других сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века", сообщают РИА Новости.

"На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду прежде всего нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий. Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но и так они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах", - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин также заявил, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества, сообщает ТАСС. Вместе с тем президент РФ считает, что развитие искусственного интеллекта влечет за собой определенные риски, которые необходимо заранее продумать и купировать.

Президент РФ отметил, что в ближайшие 10 лет нужно провести цифровую трансформацию всей России, которая затронет каждого человека и все уровни власти.

Владимир Путин поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. Глава государства также поручил в начале 2021 года внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к государственным большим данным.-0-