Путин продлил действие принятых из-за пандемии мер по урегулированию правового положения иностранцев

23 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря действие принятых из-за пандемии мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Течение срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства, приостановленное ранее до 15 сентября, теперь приостановлено до 15 декабря.-0-