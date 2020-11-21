Путин продлил до конца 2021 года действие контрсанкций

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

В марте 2014 года в связи с ситуацией в Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц.

В ответ 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.

После того как 22 июня 2015 года страны Евросоюза продлили санкции в отношении России, 24 июня Владимир Путин своим указом продлил действие эмбарго еще на год. Впоследствии оно продлевалось трижды, в последний раз - 24 июня 2019 года - до 31 декабря 2020 года.-0-