Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин продлил нерабочий режим в России с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом он объявил сегодня в очередном телеобращении к россиянам, передает корреспондент БЕЛТА.

В предыдущий раз нерабочий режим был установлен на неделю до 5 апреля. Как полагает Владимир Путин, эта мера, а также введенный во многих регионах режим самоизоляции граждан позволили выиграть время для наращивания ресурсов системы здравоохранения и мобилизации органов управления. Однако, подчеркнул он, угроза распространения вируса сохраняется, пик эпидемии не пройден. Вместе с тем, уточнил президент РФ, в случае улучшения эпидемиологической обстановки в стране нерабочий режим будет сокращен.

Владимир Путин обратил внимание, что степень распространения заболевания в различных регионах существенно отличается, особенно сложная ситуация складывается в Москве. Поэтому и предпринимаемые властями ограничительные меры разнятся: где-то они достаточно жесткие, а где-то носят точечный характер. Президент заявил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия для принятия необходимых мер. Кроме того, он поручил определить на региональном уровне перечень сфер и предприятий, которые будут продолжать функционировать, несмотря на нерабочий режим.

По официальным данным, число заразившихся коронавирусом нового типа за последние сутки в России выросло на 771 и составило 3548 человек, выздоровели в настоящее время 235 человек, 30 умерли. При этом в Москве за последние сутки выявлено 595 случаев коронавируса, общее число заболевших в столице достигло 2475.-0-