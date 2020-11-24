Путин рассчитывает на участие международных организаций в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия рассчитывает на то, что международные организации примут участие в процессе дальнейшего урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, в Нагорном Карабахе обстановка в целом стабилизируется, начинает работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной, мирной жизни. "Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций. Исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия предприняла энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан Азербайджана и Армении. При этом Москва следовала ключевым договоренностям, достигнутым с Минской группой ОБСЕ, в том числе ее сопредседателями - РФ, США и Францией. "Главное, чего удалось добиться, - остановить кровопролитие, зафиксировать в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении установление перемирия", - подчеркнул Путин.

В настоящее время в регион направлен российский миротворческий контингент, который осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из России. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В Степанакерт 20 ноября были направлены первые конвои с гуманитарной помощью, 21 ноября первая колонна прибыла на место. Всего МЧС РФ доставляет в Нагорный Карабах 345 т гуманитарной помощи - это строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения. С 14 по 23 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха.-0-