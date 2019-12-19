Путин: решение ВАДА по России носит политический оттенок

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение Всемирного антидопингового агентства, в соответствии с которым российские спортсмены отстраняются от крупнейших мировых состязаний, несправедливо и носит политический оттенок. Об этом заявил президент России Владимир Путин сегодня во время ежегодной большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю, что это не только несправедливое, но и несоответствующее здравому смыслу и праву решение", - сказал Владимир Путин. Он напомнил, что российская сторона уже понесла наказание на предыдущих Олимпийских играх. "Теперь за то же самое наказывают еще раз", - констатировал президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуальным. "Если у нас подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно за действия кого-либо накладывать наказание на них?" - задался вопросом президент России.

"Это решение носит политический оттенок", - заявил Владимир Путин.-0-