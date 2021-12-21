Путин: Россия должна развивать сотрудничество с ШОС и ОДКБ, укреплять безопасность Союзного государства

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Россия должна развивать военное и военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, укреплять безопасность Союзного государства России и Беларуси. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.

"В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами - членами ШОС и ОДКБ, особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Беларуси", - сказал президент РФ.

Владимир Путин высказал обеспокоенность Москвы по поводу приближения НАТО к границам России. "В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он (Джо Байден. - Прим. ТАСС) в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению", - сообщил Владимир Путин.

Президент РФ объяснил, что Москва хочет получить именно юридически обязывающие гарантии безопасности от США в связи с приближением НАТО к границам России. "Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии", - подчеркнул Владимир Путин.

"Но мы с вами хорошо знаем: и этому-то нельзя верить - никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны. Легко! Объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с договором о противоракетной обороне", - указал российский лидер.

Владимир Путин также заявил, что манипуляции Запада положениями международного права надоели. "Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. И когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарное право международное и так далее", - сказал Владимир Путин. "Эти манипуляции надоели", - добавил он.

Президент России объяснил расширение НАТО на Восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны, и неправильным анализом ситуации с их стороны. Он напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х - начале 2000-х годов и создавали проблемы для России.

"Иногда задаешься вопросом - а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации", - сказал Владимир Путин. "Вот из-за этого. Других причин просто нет", - уверен он.

Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к российским границам, заявил Владимир Путин. "В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать", - сказал глава государства.-0-

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