Путин: Россия готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Беларуси и ЕС, если от нее что-то будет зависеть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает ТАСС.

"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому (разрешению ситуации. - Прим. ТАСС), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Президент РФ также сообщил, что узнал о миграционном кризисе из СМИ и никогда раньше не обсуждал этот вопрос с лидером Беларуси Александром Лукашенко. "О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили", - пояснил Путин.

Ранее он выразил надежду, что Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут разговор и также обсудят сложившуюся ситуацию, потому что многие мигранты стремятся в Германию.-0-

Фото Оксаны Манчук