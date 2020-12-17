Путин: Россия рассчитывает, что хотя бы часть проблем с США начнет решаться при Байдене

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что хотя бы часть проблем в отношениях между Россией и США начнет решаться при администрации Джозефа Байдена, сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что вновь избранный президент Соединенных Штатов поймет, что происходит, - он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике - и рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, хотя бы часть из них, будут решаться при новой администрации", - сказал Владимир Путин во время пресс-конференции.

По мнению Владимира Путина, действующий президент США Дональд Трамп обладает большой поддержкой внутри Соединенных Штатов. "Почти 50% населения за него проголосовало, если считать по количеству избирателей, а не по выборщикам, - напомнил президент РФ. - У него достаточно большая база поддержки внутри Соединенных Штатов, и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны".

На прошедших в ноябре всеобщих выборах американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Демократ Джозеф Байден, согласно уже утвержденным властями всех штатов и столичного округа Колумбия результатам выборов, заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков и должен стать 46-м президентом страны. Нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса, но по-прежнему не признает своего поражения, заявляя, что демократы путем различных манипуляций с подсчетом голосов избирателей украли у него победу.-0-