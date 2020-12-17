Путин: российская вакцина от коронавируса дает уровень защиты до 97%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса, достигает 97%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину - и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". И у нас хорошая вакцина: и безопасная, и эффективно действующая - 95 с лишним процентов, под 96-97% уровень защиты, говорят специалисты", - сказал президент РФ.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо.

Владимир Путин. Фото ТАСС

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ провести клинические испытания вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на пострегистрационные исследования вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет, 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.

Владимир Путин выразил уверенность в хорошем результате сотрудничества России с фармакологической компанией AstraZeneca по вакцине против коронавируса. Ранее фармакологическая компания AstraZeneca сообщила о начале программы исследований в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф.Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и "Р-Фарм" по комбинации своей собственной вакцины от коронавируса и российского препарата "Спутник V". В РФПИ сообщили, что клинические испытания комбинации вакцины AstraZeneca в сочетании с аденовирусным вектором человека типа Ad26 "Спутник V" начнутся до конца этого года.

"Наши коллеги иностранные, слава богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается. Вот англо-шведская компания AstraZeneca вместе с нами готова работать, подписывает соответствующее сейчас соглашение. И это очень хорошо, это очень радует, когда специалисты на таком уровне, на высоком, а это крупная, хорошая компания с мировым именем, когда они объединяют усилия, в том числе с российскими партнерами. Уверен, что результат будет очень хороший не только для наших граждан, но и для всего мира", - сказал глава российского государства.

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