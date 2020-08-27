27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает, что на процессы в Беларуси хотят влиять извне ради определенных политических интересов. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Дело не в том, что сейчас происходит в Беларуси, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер оценивает действия правоохранительных органов Беларуси как достаточно сдержанные. "Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - сказал Владимир Путин.-0-