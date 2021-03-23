23 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо, - отметил представитель Кремля. - Завтра у него полноценный рабочий день".

В Кремле не стали уточнять, на какой из трех российских вакцин остановил свой выбор Владимир Путин. Как пояснял ранее Дмитрий Песков, Кремль сознательно не указывает, какой именно вакциной привьется президент, отмечая, что "все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны".

17 декабря 2020 года на большой пресс-конференции президент России заявил, что обязательно сделает прививку от COVID-19, как только это станет возможным. Владимир Путин тогда пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе. Позже Дмитрий Песков пояснял, что выбор президентом РФ времени для вакцинации от коронавируса обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно.-0-