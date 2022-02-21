Путин сообщил Макрону и Шольцу, что в ближайшее время подпишет указ о признании ДНР и ЛНР

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сообщил по телефону президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что в ближайшее время подпишет указ о признании ДНР и ЛНР. Информацию об этом распространила пресс-службе Кремля, сообщает БЕЛТА.

"Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. - Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население".

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

"Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", - добавили в Кремле.-0-