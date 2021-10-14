Путин: США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", сообщает ТАСС.

"Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента", - сказал Владимир Путин. Он отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию.

"Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - добавил российский лидер.

Владимир Путин также указал, что когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. "И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт", - обратил внимание Владимир Путин.

Глава российского государства напомнил, что Москва и в своих резервах сокращает доллары, и в расчетах. "Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам", - заявил Владимир Путин.

Российский президент считает, что доллар "подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается".

"Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах", - сказал Владимир Путин, пояснив, что, в частности, речь идет о расчетах в долларах за энергоресурсы, прежде всего за нефть.

"Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару", - добавил российский лидер.

По его словам, Москва внимательно следит за ростом госдолга США и примет все необходимые меры для обеспечения своих долгосрочных интересов в финансовой сфере.

"Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте", - указал Владимир Путин.

Президент РФ указал, что все задаются вопросом, что власти в Штатах будут делать со своим колоссальным долгом - "проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость, с долгом-то что делать?".

"Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой американской администрации", - добавил он.

Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты - крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная, от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика. "Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит", - резюмировал российский президент.-0-