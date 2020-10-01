Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по Карабаху

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков. - Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями".

"Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - сообщил представитель Кремля.-0-