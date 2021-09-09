Путин: уход США из Афганистана привел к новому кризису

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уход США из Афганистана привел к новому кризису, неизвестно, как ситуация в этой стране повлияет на безопасность в регионе и мире. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на онлайн-саммите БРИКС, сообщает ТАСС.

"Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, и по-прежнему остается неизвестным, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность", - отметил российский лидер.

Кризис в Афганистане был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране извне иностранные ценности, добавил Президент.

"Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди", - сказал Путин.-0-