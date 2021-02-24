Путин утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Закон был принят Госдумой 10 февраля и одобрен Советом Федерации 17 февраля.

Штрафы для граждан за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 тыс. до 20 тыс. российских рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5 тыс. российских рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10-20 тыс. до 20-40 тыс. российских рублей, для юридических - с 50-100 тыс. до 70-200 тыс. российских рублей.

Законом также повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется штрафами за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчета об этом.-0-