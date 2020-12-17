Путин уверен, что в российские выборы 2021 года будут пытаться вмешаться извне

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что в российские выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне, но Россия к этому готовится. Об этом он заявил сегодня на ежегодной пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают. И не только в наши выборы, по всему миру практически. Это наша глобальная политика - как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, мы к этому готовимся", - сказал Владимир Путин.

По его словам, Россия сможет эффективно этому противостоять только в том случае, если подавляющее число российских граждан будут понимать, что это вмешательство и что РФ обязана этому противостоять, что это недопустимо и РФ сама должна определять свою судьбу. "Это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества. Поэтому настрой блогеров в интернете, настрой средств массовой информации по защите самих себя - чрезвычайно важная вещь, отстаивание своего суверенитета", - добавил российский лидер.

Он также сообщил, что Россия сейчас беспрецедентно открыта для работающих на выборах наблюдателей и будет наращивать это направление. "Мы, конечно, открыты для сотрудничества с нашими партнерами, открыты для наблюдателей международных, наверное, такой открытости вообще нигде в мире нет", - отметил он. В этом контексте Владимир Путин напомнил, что, например, в ряде штатов США запрещено их законами присутствие каких-либо иностранных наблюдателей.

В 2021 году в единый день голосования 19 сентября пройдут выборы разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы России.-0-