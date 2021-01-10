Путин в Москве проведет переговоры с Алиевым и Пашиняном по ситуации в Карабахе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе российского лидера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем", - говорится в сообщении.-0-