Путин в разговоре с Макроном обратил внимание на нарушения Польшей и странами Балтии прав беженцев

14 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня в телефонном разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на нарушения Польшей и государствами Балтии международных обязательств по защите прав беженцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"В связи с поднятым Эммануэлем Макроном вопросом об обстановке на границах Беларуси со странами ЕС Президент России высказался в пользу обсуждения возникших проблем в прямых контактах представителей членов Евросоюза с Минском, - отметили в Кремле. - Обращено внимание на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права. Выражена надежда, что проблема с мигрантами на границе в ближайшее время будет полностью снята с повестки дня".

Также с обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. "Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России", - заявили в пресс-службе.

Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь в Украине, угрожающих России вооружений. Об этом, напомнили в Кремле, говорилось и в ходе недавней видеоконференции с Президентом США Джозефом Байденом.

"Российский лидер призвал французских партнеров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении", - добавили в пресс-службе.-0-