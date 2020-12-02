Путин: вакцинация врачей и учителей от COVID-19 может начаться на следующей неделе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Владимир Путин сообщил, что в стране произведено уже около 2 млн доз вакцины от коронавируса. "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил президент России. По его словам, вакцинация начнется с первых двух групп риска - это врачи и учителя.

Владимир Путин отметил, что в целом и промышленность, и медицинская сеть готовы к началу вакцинации от коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработан НИЦ им.Гамалеи и прошел клинические испытания в июне и июле. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.-0-