Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра

Владимир Путин и Михаил Мишустин. Фото пресс-служба Кремля
15 января, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.-0-
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С такой инициативой он выступил сегодня, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию.
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Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с Кабинетом министров.
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"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал президент России Владимир Путин на встрече с кабинетом министров.