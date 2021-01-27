Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о продлении ДСНВ на пять лет

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении на пять лет без дополнительных условий Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщает ТАСС.

"Согласно п.2 ст.XIV договора срок его действия составляет 10 лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение, - говорится в пояснительной записке. - В январе текущего года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет".

Ранее РФ и США обменялись нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Ни о каких дополнительных условиях в данных документах речи не шло.

Также 26 января состоялся первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Главы государств выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении ДСНВ. Среди международных тем также затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Президенты обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую. Стороны условились о поддержании контактов.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.-0-