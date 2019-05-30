Путин внес в Госдуму РФ законопроект о приостановлении действия ДРСМД

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы РФ проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на заявление председателя нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина сообщает ТАСС.

Спикер также обратил внимание на то, что в соответствии с законопроектом президенту России предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил Вячеслав Володин.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846. 1 февраля 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД с 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент России Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении.-0-