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11 мая 2021, 10:43

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

11 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее уведомление опубликовано в думской электронной базе.

"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - говорится в тексте проекта закона.

В пояснительной записке отмечено, что договор способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере, при этом Россия внесла существенный вклад в его выполнение, ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения.

"22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из договора", - сказано в пояснительной записке. На законопроект получено положительное заключение правительства РФ.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

В опубликованном 5 мая постановлении правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу и постановило представить это предложение президенту РФ. 9 мая президент назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации ДОН.-0-

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