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11 ноября 2021, 18:44

Путин вновь посоветовал Меркель восстановить контакты с Минском для решения миграционной проблемы

Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС
Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента России Владимира Путина с и.о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель состоялся сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"Продолжено обсуждение обстановки на границах Беларуси со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса - в соответствии с международными гуманитарными нормами", - отметили в Кремле.

"Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы", - подчеркнули в пресс-службе Президента РФ.

При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море.

Это уже второй разговор между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель за последние два дня. Накануне, как сообщала пресс-службе Кремля, Владимир Путин предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском.-0-

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