Путин введет должность зампредседателя Совбеза. На нее назначат Медведева

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность - заместителя председателя Совета безопасности - и назначить на этот пост Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС.

"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал Путин на встрече с кабинетом министров. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства".

Путин напомнил, что Медведев в свое время был президентом РФ, а в течение практически восьми лет возглавлял правительство. "Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории", - прокомментировал он.

Говоря о будущем назначении Медведева, глава государства подчеркнул, что "есть ярко выраженный президентский блок (обязанностей), а есть правительственный блок, хотя президент, конечно, отвечает у нас за все". По словам Путина, президентский блок - это прежде всего вопросы безопасности и обороноспособности. Путин подчеркнул, что если для назначения Медведева потребуется внести изменения в действующие законы, нормативные акты, то это будет сделано в ближайшее время.

Кроме того, Владимир Путин на встрече с кабмином поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Согласно статье 11 Конституции России, предложение о кандидатуре нового премьера вносится не позднее двухнедельного срока после отставки кабмина.

Глава государства поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу. "Я со своей стороны хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, выразить удовлетворение результатами, которые были достигнуты", - сказал президент. "Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - добавил глава российского государства.

Нынешнее правительство под председательством Дмитрия Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе - 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства. Правительство России подало в отставку 15 января 2020 года.-0-