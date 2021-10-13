Путин высказался о силовом разгоне демонстраций в США и Европе

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой разгон демонстраций в странах Западной Европы и США, которые регулярно обвиняют Россию в попрании основ демократии, вряд ли можно назвать проявлением народовластия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, сообщает РИА Новости.

"Просто демократия (в странах Запада. - Прим. РИА Новости) понимается по-разному. Свобода слова, свобода вероисповедания, организаций, проведение массовых мероприятий на улицах... Вот когда в Европе да и в Штатах разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа, это свобода или нет? Что-то не очень похоже на свободу", - сказал Владимир Путин.

По словам президента России, политическая система страны должна развиваться спокойно, пишет ТАСС. "Все (в политике РФ. - Прим. ТАСС.), так же как и в энергетике - а здесь особенно, должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативных эмоций. Понимаете, все должно гарантировать интересы людей. И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить еще одну какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали", - подчеркнул глава российского государства.-0-