Путин заявил о двукратном росте безработицы в России

11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что вследствие введенных из-за коронавируса ограничений численность официально зарегистрированных безработных в стране увеличилась в два раза по сравнению с началом апреля. Об этом он сказал сегодня на совещании с членами правительства и главами регионов по санитарно-эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн", - отметил Владимир Путин.

Охарактеризовав ситуацию как непростую, президент РФ поручил правительству подготовить меры помощи гражданам и отметил, что они будут вынесены на обсуждение на отдельном совещании до конца мая.

Сегодня Владимир Путин объявил о завершении в России нерабочего режима с 12 мая. Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 30 марта до 5 апреля. Затем нерабочий период продлевался еще дважды: сначала до 30 апреля, потом - до 11 мая.

По данным оперативного штаба, число случаев новой коронавирусной инфекции в России за последние сутки выросло на 11656, что стало рекордным показателем. Общее число выявленных инфицированных составило 221344. По этому показателю Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь США и Испании и обогнав за последние сутки Италию и Великобританию. Общее число скончавшихся от COVID-19 в России достигло 2009.-0-