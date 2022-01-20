20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил о неизменной поддержке усилий властей Венесуэлы по укреплению суверенитета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Кремля по результатам состоявшегося сегодня телефонного разговора главы российского государства с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

"Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны", - сказали в пресс-службе.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах. "Подчеркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин", - проинформировали в Кремле.

Руководители России и Венесуэлы подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств. "Условлено активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях", - добавили в Кремле.-0-