Путин заявил о необходимости создать условия для возврата предприятий России к нормальной работе

8 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для возврата предприятий России к нормальной работе, но делать это нужно аккуратно. Об этом он сказал сегодня на совещании с министрами и главами регионов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, часть которого транслировалась в прямом телеэфире, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы, - сказал Владимир Путин. - Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию".

Президент России потребовал от губернаторов не действовать по единому шаблону в борьбе с коронавирусом. "Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно", - заявил Владимир Путин. Губернаторов он призвал лично разобраться в проблемах предприятий. "Вновь обращаюсь к главам регионов: прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения", - сказал он.

На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочий режим в стране по 30 апреля включительно, однако, отметил он тогда, такой режим может быть сокращен в случае положительного развития ситуации. В сегодняшнем выступлении президент РФ высказал предположение, что ближайшие две-три недели будут определяющими в борьбе с распространением COVID-19 в России. "Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели", - сказал он.

Обращаясь к россиянам, Владимир Путин заявил, что понимает их усталость от самоизоляции, но подчеркнул, что другого выбора сейчас нет. "Хотел бы обратиться ко всем гражданам России, - сказал он во время совещания. - Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет". Президент РФ убежден, что режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. "От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь", - резюмировал он.-0-