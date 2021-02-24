Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль и готовящихся провокациях

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня на коллегии Федеральной службы безопасности заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль и готовящихся против страны провокациях, сообщает БЕЛТА.

"Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России, - сказал Владимир Путин. - Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, и в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве".

При этом Президент России подчеркнул, что эти угрозы не являются преувеличенными. "Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями некоторых государственных деятелей целого ряда стран", - указал он.

"Все идет в ход - используют и террористов"

Владимир Путин проинформировал, что в 2020 году в России было предотвращено 72 преступления террористической направленности: на четверть больше, чем годом ранее. По его словам, такая статистика говорит о том, что преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии подготовки. "Но названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность, поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые "спящие", глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и финансовой подпитки и используют новые приемы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодежи", - подчеркнул глава российского государства.

"Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб. Вы это хорошо знаете, к сожалению, все идет в ход - используют и террористов", - заявил он. Президент РФ призвал повышать уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений.

О готовящихся провокациях и информационной кампании против России

Целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине, ведется за рубежом, заявил Владимир Путин. "Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом", - отметил он.

"Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно, только объединяя усилия. Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается и, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере", - добавил Владимир Путин.

О грани между политической конкуренцией и обслуживанием чужих интересов

Президент России затронул и предстоящие осенью выборы в Госдуму. Он заявил, что выборы должны быть защищены от любых провокаций и попыток из-за рубежа подорвать стабильность в стране. "В этом году предстоят выборы в Государственную думу. Конституционные права граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", - подчеркнул глава государства.

Он призвал и впредь действовать строго в правовом поле и опираться на поддержку граждан, а также четко проводить грань между естественной политической конкуренцией, разными взглядами на развитие страны и "действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности, на обслуживание чужих интересов". "Интересов тех, про которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших", - сказал Владимир Путин.

Он назвал противодействие экстремизму одним из важнейших направлений. "Защита конституционного строя, гражданского мира, межнационального согласия в нашем обществе - чрезвычайно важная задача. Пресечение любых попыток извне узурпировать право народа России определять свое будущее должно тоже находиться в поле вашего внимания", - обратился Владимир Путин к сотрудникам ФСБ.

Президент уверен, что использование инструментов зарубежных спецслужб, санкций против России абсолютно бесперспективно. "Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна", - заявил Владимир Путин.-0-