Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Такую точку зрения глава государства высказал на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", сообщает ТАСС.

"У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем, - отметил Владимир Путин. - Иначе это общество будет разрушаться изнутри".-0-